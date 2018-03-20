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ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

AA | 20.03.2018 - 23:53..
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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'da geçmişte veya halihazırda görev yapan 4 kamu yetkilisine daha yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

4 KAMU YETKİLİSİNE YAPTIRIM

Yaptırım listesine eklenen eski Venezeula Tarım Bakanı Yardımcısı ve Venezuela Tarım Bankası Başkanı Americo Alex Mata Garcia'nın Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten kamu ihalelerini garanti etmek suretiyle 50 milyon dolar istediği iddia edilen açıklamada, yolsuzluk skandalıyla gündeme gelen şirketin Venezuela Devlet Başkanı'nın seçim kampanyasında kullanılmak üzere Mata Garcia'ya 35 milyon dolar temin ettiği öne sürüldü.

Washington'ın Venezuelalı 4 kamu yetkilisine yönelik yaptırımları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararnameyi imzalamasından sonra açıklandı.

ABD Venezuela'nın kripto parasını yasakladı

PETRO YASAKLANDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle ABD yaptırımlarını delme girişimininde bulunduğu ifade edilen başkanlık kararnamesinde, "Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler, Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, yasağın hem gerçek hem tüzel kişileri kapsadığı vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığının yasağın etkili şekilde uygulanması için gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğu kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın yasak kararının, Venezuela'nın "petro" adını verdiği dijital para birimine yönelik ön satışların son gününde gelmesi dikkati çekmişti.

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