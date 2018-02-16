ABD: Verdiğimiz silahlar Afrin'e geçmedi

Terör örgütlerinin kurucusu ABD'nin Savunma Bakanı Jim Mattis'in, ABD destekli teröristlerin Afrin'deki YPG'lilere yardıma gittiğini itiraf etmesinin ardından, Pentagon Sözcüsü Eric Pahon basın karşısına geçti.





TERÖRİSTLER AFRİN'E SİLAHSIZ GİTMİŞ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, SDG'den ayrılarak Afrin'deki teröristlere yardıma gidenlerin ABD tarafından verilen silahları yanlarında götürüp götürmedikleri sorusunu, "Buna dair bir kanıt görmediklerini" belirterek geçiştirdi.

Pahon, AA muhabirinin, “Afrin’e geçen örgüt mensuplarının ABD tarafından sağlanan silahları da beraberlerinde götürmediğini nasıl teyit ediyorsunuz?" sorusuna, "Bunu izliyoruz. Türkiye için onları 'verilen silahları' takip ediyoruz. Buna dair bir kanıt bulursak gerekli adımları atarız." dedi.

"SİLAHLARIN GEÇİŞİNİ TEYİT EDEMEYİZ"

"ABD silahlarının Afrin’e geçtiğini görmediniz mi?" sorusuna da Pahon, "Hayır, henüz görmedik." yanıtını verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun açıklamasında ise "ABD tarafından sağlanmış silahların Orta Fırat Vadisi'nden kuzey Suriye’ye geçtiğini teyit edemeyiz." ifadesine yer verildi.