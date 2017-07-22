ABD yanlışlıkla 16 Afgan polisini öldürdü

Helmand vilayetinin polis sözcüsü Selam Afgan, saldırının Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandığını aktardı.

Afgan "Saldırıda ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polis öldü. 2 polis de yaralı" dedi. Helmand yerel hükümet sözcüsü Omar Zwak da saldırıyı doğruladı.

"TALİHSİZ OLAY"

ABD'den yapılan açıklamada "Helmand'ın Gereşk bölgesinde Afgan hükümet güçlerine bağlı yerel güvenlik güçlerinin hava saldırısında öldüğünü doğruluyoruz. Talihsiz olay nedeniyle ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz" dendi.

Saldırıda ölenlerin sayısıyla ilgili yorum yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.