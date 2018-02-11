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ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deyrizor'da ABD'nin; YPG'nin toplanma alanını vurduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 17:48..
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Suriye'de YPG'nin konuşlandığı Deyrizor'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Suriye'nin en büyük petrol sahası olan bölgede ABD operasyon gerçekleştirdi. ABD'nin yanlış koordinatlar ile gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın toplanma alanı vuruldu.

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

300 TERÖRİST ÖLDÜ

ABD'nin müttefik olarak görüp birlikte operasyonlar gerçekleştirdiği YPG'nin hakimiyet altında tuttuğu Deyrizor'da ABD uçakları operasyonlar gerçekleştirdi.

Yanlış koordinatlar ile yapıldığı tahmin edilen operasyonda 300 YPG'linin ABD'liler tarafından etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bölgede kounşlanan YPG'li teröristlerin büyük zaiyat verdiği belirtiliyor.

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

KASIT MI HATA MI?

YPG ile ABD, DEAŞ karşıtı operasyonların başlatıldığı günden bu yana el ele operasyonlar yürütüyor. YPG'nin son zamanlarda petrol kenti Deyrizor'da hakimiyet alanını artırması ve beraberinde gelişen Suriye'de petrolün sahipliği kavgası Rusya-YPG-ABD-İran ve rejimin kavgalarına neden oluyor.

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

Öyle ki geçtiğimiz günlerde rejime bağlı askerler petrol tesislerinin yakınlarına çıkartma yapmış, baskını ABD askerleri savunmak zorunda kalmıştı. Bu yaşanan gelişmelerin ışığında, gerçekleşen bombardımanın kasıtlı mı yoksa hata ile mi yapıldığı tartışılıyor.

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