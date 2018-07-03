ABD yeni nesil nükleer bombasını test etti

ABD Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmeye çalışıyor, ancak kendisi üretimden ve denemelerden kaçınmıyor.

YENİ NESİL BOMBA TEST EDİLDİ

Enerji Bakanlığı'na bağlı NNSA'da görevli Tümgeneral Michael Lutton yaptığı açıklamada, "Bu yeterlilik denemeleri, B61-12'nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor. B61-12'lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İlk LEP kalifikasyon uçaktan bırakma denemesi Mart 2017'de Nükleer Silah Konseyi (Nuclear Weapons Council) gözetiminde gerçekleşmişti. 5. nesil F-35 Lightning II uçaklarının platformuyla uyumlu olacak B61-12 bombalarının ilk grubunun 2020'ye doğru hava kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor.