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ABD yenilenebilir enerjiyi artırıyor

ABD'de ilk defa rüzgar ve güneş enerjisi, elektrik üretiminde yüzde 10'u aştı.

17.06.2017 - 05:41
  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yeni yayınladığı rapora göre, mart 2017'de ABD tarihinde ilk defa elektrik üretiminin yüzde 10'undan fazlası rüzgar ve güneş enerjisinden kaynaklandı. 2016'da, güneş ve rüzgar enerjisinin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 7'sini oluşturduğu ABD'de, güneş enerjisinde en yüksek üretim yaz aylarında gerçekleştiriliyor. Rüzgar enerjisinde en yüksek üretim seviyesine ise bahar aylarında ulaşılıyor.

Rapora göre Teksas, ABD'nin rüzgar ve güneş enerjisinde lideri konumunda bulunuyor. Eyalet, eski Cumhuriyetçi Partili Vali ve Trump Yönetiminin Enerji Bakanı Rick Perry döneminde en yüksek seviyesine ulaştı.

Raporda ayrıca, güneş enerjisinin yakın dönemde doğalgazdan daha ucuz hale geleceği ve yenilenebilir enerjinin 2040'a kadar 10 trilyon dolarlık yeni nesil enerji yatırımlarının dörtte üçünü oluşturacağı kaydedildi.

Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı'nın (BNEF) yeni analizine göre, ABD'de yenilenebilir enerji maliyetinin düşmeye devam edeceği belirtildi. Analize göre 2040'a kadar kömür enerjisinde yüzde 51'lik bir düşüş bekleniyor.

Bu arada Çin, 2020'e kadar "temiz enerji"ye, 13 milyon kişiye iş imkanı sağlaması beklenen 360 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

ABD'de yenilenebilir enerji, kömür, doğalgaz ve nükleerden sonra dördüncü sırada yer alıyor.

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