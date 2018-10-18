ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, DEAŞ'ı gördüğünde kaçacak delik arayan DSG militanlarını vurdu. Rus basınına konuşan askeri yetkili, "DSG'liler profesyonellikle bağdaşmayan eylemler yaptı" dedi.

BÖLGE DEAŞ'IN ELİNE GEÇTİ

ABD, F-15 savaş uçaklarıyla çoğunluğunu PKKlıların oluşturduğu DSG militanlarını vurdu. Yapılan açıklamada, "Kürt birliği bombaladı. 6 Kürt savaşçı öldü, yaklaşık 15 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

ABD güçleri ile DSG arasındaki koordinasyon yokluğunun yeni operasyonun başarısızlığına neden oldu. Açıklamada, "Kürtler kitleler halinde firar etti. Operasyonun yürütüldüğü bölge DEAŞ'ın kontrolü altına geçti" denildi.

"ABD SORUNLARI ÇÖZEMEDİ AVRUPALI VATANDAŞLAR REHİN KALDI"

DEAŞ'ın geri aldığı bölgelerde 750'den fazla kişiyi rehin aldığı belirtildi. DEAŞ rehin aldığı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Askeri yetkili, "Tüm bu yaşananlar, ABD’nin Suriye’deki politikasının başarısız olduğunu gösteriyor. ABD, Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de sorunları çözmüyor, aksine yeni sorunlar yaratıyor” diye konuştu.

DEAŞ'ın bölgede esir aldıkları arasında, Batı Avrupa ve diğer ülkelerin vatandaşları dahil 750’den fazla kişinin bulunduğu ifade edildi.