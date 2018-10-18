taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.59145
Euro
6.4412
Altın
1223.86
Borsa
98991.01
Gram Altın
219.956

ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

Suriye'de planlarının sonucunu alamayan ABD, kontrolünden çıkan PKK'lı teröristleri vurdu. Teröristleri, "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" diyerek öven ABD, şimdi de birliklerine bomba yağdırdı.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 06:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD yetiştirdiği PKK'lıları vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon, DEAŞ'ı gördüğünde kaçacak delik arayan DSG militanlarını vurdu. Rus basınına konuşan askeri yetkili, "DSG'liler profesyonellikle bağdaşmayan eylemler yaptı" dedi.

BÖLGE DEAŞ'IN ELİNE GEÇTİ

ABD, F-15 savaş uçaklarıyla çoğunluğunu PKKlıların oluşturduğu DSG militanlarını vurdu. Yapılan açıklamada, "Kürt birliği bombaladı. 6 Kürt savaşçı öldü, yaklaşık 15 kişi de yaralandı” ifadeleri kullanıldı.

ABD güçleri ile DSG arasındaki koordinasyon yokluğunun yeni operasyonun başarısızlığına neden oldu. Açıklamada, "Kürtler kitleler halinde firar etti. Operasyonun yürütüldüğü bölge DEAŞ'ın kontrolü altına geçti" denildi.

"ABD SORUNLARI ÇÖZEMEDİ AVRUPALI VATANDAŞLAR REHİN KALDI"

DEAŞ'ın geri aldığı bölgelerde 750'den fazla kişiyi rehin aldığı belirtildi. DEAŞ rehin aldığı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya devam ediyor.

Askeri yetkili, "Tüm bu yaşananlar, ABD’nin Suriye’deki politikasının başarısız olduğunu gösteriyor. ABD, Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de sorunları çözmüyor, aksine yeni sorunlar yaratıyor” diye konuştu.

DEAŞ'ın bölgede esir aldıkları arasında, Batı Avrupa ve diğer ülkelerin vatandaşları dahil 750’den fazla kişinin bulunduğu ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

Erdoğan'ı fotoğrafladı diye Ara Güler'e bile saldırdılar

17
Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini kaybetti

11
Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

Modüler üs bölgesi sayısı 29'a çıktı

5
Trafik cezalarını artıran kanun TBMM'de kabul edildi

Trafik cezalarını artıran kanun TBMM'de kabul edildi

40
Suarez'den spor tarihinin en pahalı anlaşması

Suarez'den spor tarihinin en pahalı anlaşması

3
Cemal Kaşıkçı için kadavra köpeği

Cemal Kaşıkçı için kadavra köpeği

6
Jeffrey: Suriye'de ayrı bir devlet kurma çabamız yok

Jeffrey: Suriye'de ayrı bir devlet kurma çabamız yok

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM