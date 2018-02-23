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ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

Silahlandırdıkları teröristlerin Afrin'e geçtiğini kabul eden ABD, bu kez de aile kılıfını uydurdu.

AA | 23.02.2018 - 02:57..
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ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

Desteklediği teröristleri silahlandırarak Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunduğu Afrin'e gönderen ABD, "Belki de ailelerinin yanlarına gidiyordur" açıklaması yaptı.

"BELKİ AİLEVİ İŞLERİ VARDIR"

Müttefikleri olaran belirledikleri teröristlerin Afrin'e geçtiğini itiraf eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin (YPG/PKK), Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. " dedi.

Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

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"Afrin'de olup bitenler DEAŞ'a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor." savunmasını yapan Sözcü, şöyle konuştu:

"Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi DEAŞ'la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."

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