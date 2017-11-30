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ABD YPG'ye 5 bin silah daha gönderecek

ABD'nin 2018 yılı bütçesinden DEAŞ'la mücadele kapsamında YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceği açıklandı.

Ajanslar | 30.11.2017 - 10:32..
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ABD Başkanı Donald Trump YPG'ye silah yardımının kesileceğini, Beyaz Saray da verilen silahların geri isteneceğini söylemesine rağmen; ABD 2018 yılı bütçesinde DEAŞ'la mücadeleye 500 milyon dolar ayırırken, YPG'ye 5 bin AK-47 sevk edileceğini açıkladı.

"AĞIR SİLAHLAR GERİ İSTENECEK" DEMİŞLERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'ye bundan sonra silah verilmeyeceğini açıklamasından sonra, Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili ağır silahların PKK'lılardan geri isteneceğini Reuters'a söylemişti.

ABD YPG'ye 5 bin silah daha gönderecek

SERİ NUMARALARI ALINIYOR

Al Monitor'un Pentagon muhabiri Jack Detsch'in haberine göre, PYD/YPG'ye verilen silahların hepsinin seri numarası alınıyor ve özellikle ağır silahların bilgileri Türkiye ile paylaşılıyor. Suriye'deki süreç bittikten sonra da bu silahlar da PYD/YPG'den geri istenecek.

Haberde yer alan bilgilere göre, silahların yanlış ellere gitmesini engellemek için silahları izleme veri tabanı oluşturuldu. Bu silahların seri numaraları kayıt edildi. Ayrıca ağır makineli tüfekler, Humvee'lerin güvenli dönüşlerinin sağlanacağının bilgisi Türkiye ile paylaşıldı.

ABD YPG'ye 5 bin silah daha gönderecek

ABD YPG'ye 5 bin silah daha gönderecek

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