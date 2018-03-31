taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye yapılacak 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdi.

AA | 31.03.2018 - 06:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdiği bildirildi.

"SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARIYLA PARALEL"

Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye'de gelecekteki rolünü değerlendirdiğini iddia etti.

Gazete, yetkililerin Beyaz Saray'ın söz konusu talimatı "Trump'ın perşembe günü ABD'nin ordusunun Suriye'den çekileceğine ilişkin çıkışına paralel olarak" verdiğini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

37
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

26
DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

0
BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

20
Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

11
City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

City karşısında en büyük koz Cenk Tosun

6
Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM