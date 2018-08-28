ABD YPG'yi koruma altına aldı

Teröristler ile aynı üssü kullanan ABD, eğitim yaptırdığı YPG militanlarını korumaya devam ediyor. YPG'lilerin kaldığı üslere hava savunma ve elektronik radar sistemleri kuruldu.

ASKERLER SİSTEMLERİ KURDU

Türkiye'ye teröristlere silah vermeyecekleri yönünde söz veren ABD bir kez daha sözünde durmayı başaramadı.

Dünya basını ABD'nin askeri uçaklarla mühimmat taşıdığı anların karelerini yayınladı. Amerikan askerleri, teröristleri korumak için üslere gönderilen sistemleri monte etti.

TÜRKİYE'NİN HAVA SALDIRILARINDAN KORKUYORLAR

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini PKK'dan temizleyen TSK, bölgenin karşısındaki Kobani'ye korku sardı.

Kobani'deki teröristleri korumak isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı düzenleyeceğini düşünen ABD, bölgedeki üslere hava savunma ve elektronik radar sistemleri kurdu.



