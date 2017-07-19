ABD Yüksek Mahkemesinden vize yasağı kararı

Yüksek Mahkeme, kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Mahkemenin 26 Haziran'da aldığı kararın halen geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının yeniden değerlendirme talebinin reddedildiği bildirildi.

YAKIN AİLE BAĞI ŞARTI GETİRMİŞTİ

Buna göre, 26 Haziran'da Trump'ın vize yasağına "yakın aile bağı" şartı getirerek kısmen uygulama imkanı veren Yüksek Mahkeme kararı, daha sonra Hawaii federal yargıcının vize alacakların kapsamını düzenlediği haliyle yürürlükte kalmaya devam edecek.

"BU KARAR BİZİM HAKLILIĞIMIZI İSPATLIYOR"

Kararla, "yakın aile bağına" sahip büyükanne, büyükbaba, torun, kayınbirader, elti, teyze, yeğen ve kuzenlerin, vize yasağı kapsamına girmeyeceği kesinleşti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hawaii Başsavcısı Douglas Chin, "Bu karar bizim haklılığımızı ispatlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hawaii'deki Bölge Mahkemesi Hakimi Derrick Watson, 14 Temmuz'da, Trump yönetiminin vize yasağının kapsamını daraltan bir karara imza atmıştı.

Yüksek Mahkeme, ABD'de "hakiki aile bağları' bulunanların ülkeye girişine izin verilebileceğini belirtirken, Trump yönetimi, buna büyükanne ve büyükbabaların, torunların, kayınbirader ve eltilerin, teyze, yeğen ve kuzenlerin dahil edilmemesi kararı almıştı.