ABD Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer hem jeopolitik hem de coğrafi faktörlerin Yunanistan'ı ABD ordusu için cazip kıldığını söyledi. Gazeteye konuşan yetkililer siyasi olarak Yunan-ABD ilişkilerinin en üst noktada olduğunu ve iki ülkeninde NATO müttefikleri Türkiye hakkında endişeleri olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN'DAKİ YAPILANMADA ARTIŞ

Gazete coğrafi olarak da Yunanistan'ın 'tüm yıl boyunca uçuş eğitimi' için de uygun hava durumuna sahip olduğunu belirtti. Ülkeye yaptıkları son ziyarette Yunan hükümetinin ve ana muhalefetinin 'yeni düşüncelere açık olduğunu' söyleyen ABD'li yetkililer, Yunanistan'daki tesisleri daha fazla kullanma ve geçici olarak daha fazla ABD askeri konuşlandırma konularında 'fırsat gördüklerini' aktardı.

DUNFORD: YUNANİSTAN'DAKİ FIRSATLAR HAYLİ ÖNEMLİ

Gazete ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın seyahati sırasında yanındaki gazetecilere yaptığı açıklamada "Yunanistan'ın Suriye ve Kuzey Afrika'daki operasyonlarına yakınlığını vurgulayarak Yunanistan'ın coğrafyası ve bu ülkedeki fırsatlar hayli önemli" dediğini aktardı.

Gazete ABD'nin Yunan üslerini kullanmayı genişletmeye halihazırda başladığını ve bu baharda silahsız MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarının bu ülkedeki Larissa Hava Üssü'nden kalkarak operasyonlar gerçekleştirmeye başladığının altını çizdi. Yetkililer, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti liderliğinde yapılan görüşmelerin hazırlık niteliğinde olduğunu ve kalıcı asker ya da teçhizat konuşlandırma teklifleri içermediğini belirtirken, Yunanistan'ın bir dizi avantaj önerdiğini söyledi.

'YUNANİSTAN'LA İKİLİ İLİŞKİMİZ TÜRKİYE PAHASINA DEĞİL'

Ancak Yunanistan'ın kaynaklarının daha fazla kullanımının Türkiye'deki İncirlik Üssü'ndeki ABD operasyonlarının yerini tutması amacı taşımadığı vurgulandı. Dunford "Yunanistan'la ikili ilişkimiz hiçbir şekilde Türkiye pahasına değil" ifadelerini kullandı.

Gazete İncirlik'in Suriye'ye daha yakın olduğunu ve NATO opersyonları için tasarlandığını ancak 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri alması ve Türkiye'nin terör örgütü alarak kabul ettiği YPG'ye ABD'nin yardımı nedeniyle iki ülke ilişkilerinin gerilmesinin Yunanistan'ın bu konuda çekicileşmesine katkı yaptığını belirtti.