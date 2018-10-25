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ABD'de 1. el konut satışları 2 yılın en düşüğünde

Ülkede birinci el konut satışları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 553 bin oldu.

AA | 25.10.2018 - 09:13..
  1. Haberler
  2. Emlak

fs

ABD’de eylül ayı birinci el konut satışları, yüzde 5,5 azalışla yaklaşık iki yılın en kötü performansını gösterdi ve konut sektöründe yaşanan daralmanın sürdüğüne işaret etti.

VERİ YÜZDE 0,6 AZALDI

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede birinci el konut satışları, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 5,5 azalarak 553 bin oldu. Aralık 2016’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen verinin yüzde 0,6 azalması bekleniyordu.

Yeni konut satışlarının üst üste dördüncü düşüşü olarak kayıtlara geçen eylül verisi, Amerikan konut sektörünün artan faiz oranları nedeniyle zor günler yaşadığının bir başka göstergesi oldu.

RAKAMLAR REVİZE EDİLDİ

Bu arada, ağustos ayına ilişkin satış rakamı, 629 binden 585 bine revize edildi. Raporda, ayrıca ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin medyan fiyatın haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 320 bin dolara gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, yeni konut satışlarının düşen fiyatlara rağmen sert gerilemesini, sektördeki daralmanın süreceği şeklinde değerlendirdi.

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