ABD'de 10 yaşındaki kız araçla eve daldı

Olay ABD'nin Lousiana Eyaleti'nde meydana geldi. Joshua Pate isimli adam, ikiz bebekleri ve eşiyle birlikte salonda otururken evinin camından içeriye aniden bir araç girdi.

10 YAŞINDAKİ KIZI GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Aile üyeleri aracın içinden küçük bir kızın çıktığını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Joshua Pate, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı.

"HERKESİ ÖLDÜRMEK İSTEDİM"

Mahalle sakinlerini ve Joshua Pate ailesini şoke eden olay ise küçük kızın polisle diyaloğu sırasında yaşandı. Polis, 10 yaşındaki kıza neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda kız, "Herkesi öldürmek istedim" cevabını verdi.