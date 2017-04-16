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ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

'Ulusal Vergi Günü' nedeniyle ABD'nin 100'den fazla kentinde eylemciler Başkan Donald Trump'ın vergi politikasını protesto etti.

16.04.2017 - 09:34
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Ülkedeki protestoların en büyüklerden birisi Chicago'da gerçekleşti. Binlerce Amerikalı, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarda ABD'deki vergi sistemini ve Başkan Trump'ı protesto etti.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

Etkinliğe davet edilen birçok ünlü ismin kalabalığa yaptıkları konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Göstericiler polisin yoğun önlemleri eşliğinde Trump Tower'a kadar yürüdü.

SLOGANLAR ATILDI

Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüş sırasında göstericiler, 'Trump'a, Ku Klux Klan'a ve ırkçı ABD'ye hayır', 'Donald Trump'ın gitmesi lazım' ile 'Nefret de yok, korku da göçmenler hoş geldiniz buraya' sloganları attı.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

'Trump'ın savaşlarına hayır', 'Bizden neyi gizliyorsun Trump? Vergi beyanını açıkla' ve 'Vergilere, yalancılara ve Trump'a hayır' yazılı pankartların açıldığı gösteri sırasında Chicago polisinin Trump Tower çevresinde aldığı olağanüstü önlemler dikkati çekti.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

New York'taki protesto ise Bryant Park'ta gerçekleşti. Göstericiler Trump'a vergi beyannamesini açıklaması çağrısında bulundu. California eyaletinin Berkeley kentinde Trump yanlısı ve karşıtı göstericiler arasında çıkan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına rağmen 1976 yılından bu yana tüm adaylar seçimlerden bunu gerçekleştirmişti.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

Trump'ın vergi beyannamesini açıklaması için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana 1 milyondan fazla Amerikalı açılan elektronik dilekçeye imza attı.

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

ABD'de 100'den fazla kentte vergi protestosu

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