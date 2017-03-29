ABD'de 11 günde 8 kişi idam edilecek

Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hakimi Wendell Griffen, 8'i gelecek ay infazı gerçekleştirilecek toplam 9 idam mahkumunun, Vali Hutchinson ve Cezaevi Müdürü Wendy Kelly aleyhine infazların durdurulması için açtığı davayı reddetti.

İDAM DÜŞÜŞ GÖSTERİYORDU AMA İNFAZLAR BAŞLIYOR

Arkansas Başsavcısı Leslie Rutledge, ülkede genelinde ölüm cezalarının kademeli olarak düşüş gösterdiği bir dönemde, eyaletin idam mahkumlarının infazına başlayacağını açıkladı.

17 Nisan- 27 Nisan tarihlerinde 4 ayrı defa her defada iki mahkum olmak üzere, toplam 8 kişinin infazı gerçekleştirilecek. Eyalette en son idam cezasının infazı 12 yıl önce yapılmıştı.

İLACIN KULLANIM SÜRESİNİ GEÇİRMEMEK İÇİN...

Arkansas'ın Cumhuriyetçi Parti'li Valisi Asa Hutchinson geçen ay, üçlü protokolde kullanılan tartışmalı sakinleştirici "midazolam"ın devlet tarafından sağlanma süresinin sona ermesinden önce idamların yapılmasını istemişti.

Ölüm cezasının tartışıldığı ABD'de, 8 Kasım Başkanlık seçimlerinde Oklahoma, Nebraska ve Kaliforniya'da eyalet bazında yapılan referandumda idam cezasının devamı yönünde karar vermişti.

Tennessee Yüksek Mahkemesi, idam mahkumlarının infazında tek doz ilaç anlaşmasına karşı yapılan başvuruları reddederek, infazların gerçekleştirilmesine karar verdi.Tennessee'de, Ocak 2017 tarihi itibarıyla 63 mahkumun idam cezası bulunuyor.

ABD'de son yıllarda idamların infazı, "Üçlü kokteyl" iğnesiyle gerçekleştiriliyor.