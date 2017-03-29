taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,6466
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

ABD'de 11 günde 8 kişi idam edilecek

ABD'de Arkansas eyaletinde, nisan ayında 11 günde 8 mahkumun idam edileceği duyuruldu.

29.03.2017 - 22:15
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'de 11 günde 8 kişi idam edilecek

Pulaski County Temyiz Mahkemesi Hakimi Wendell Griffen, 8'i gelecek ay infazı gerçekleştirilecek toplam 9 idam mahkumunun, Vali Hutchinson ve Cezaevi Müdürü Wendy Kelly aleyhine infazların durdurulması için açtığı davayı reddetti.

İDAM DÜŞÜŞ GÖSTERİYORDU AMA İNFAZLAR BAŞLIYOR

Arkansas Başsavcısı Leslie Rutledge, ülkede genelinde ölüm cezalarının kademeli olarak düşüş gösterdiği bir dönemde, eyaletin idam mahkumlarının infazına başlayacağını açıkladı.

17 Nisan- 27 Nisan tarihlerinde 4 ayrı defa her defada iki mahkum olmak üzere, toplam 8 kişinin infazı gerçekleştirilecek. Eyalette en son idam cezasının infazı 12 yıl önce yapılmıştı.

İLACIN KULLANIM SÜRESİNİ GEÇİRMEMEK İÇİN...

Arkansas'ın Cumhuriyetçi Parti'li Valisi Asa Hutchinson geçen ay, üçlü protokolde kullanılan tartışmalı sakinleştirici "midazolam"ın devlet tarafından sağlanma süresinin sona ermesinden önce idamların yapılmasını istemişti.

Ölüm cezasının tartışıldığı ABD'de, 8 Kasım Başkanlık seçimlerinde Oklahoma, Nebraska ve Kaliforniya'da eyalet bazında yapılan referandumda idam cezasının devamı yönünde karar vermişti.

Tennessee Yüksek Mahkemesi, idam mahkumlarının infazında tek doz ilaç anlaşmasına karşı yapılan başvuruları reddederek, infazların gerçekleştirilmesine karar verdi.Tennessee'de, Ocak 2017 tarihi itibarıyla 63 mahkumun idam cezası bulunuyor.

ABD'de son yıllarda idamların infazı, "Üçlü kokteyl" iğnesiyle gerçekleştiriliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

237
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

120
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

41
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

26
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

433
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

38
ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden Adil Öksüz açıklaması

240
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM