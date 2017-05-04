ABD'de 1,1 trilyon dolarlık bütçe onaylandı

Beyaz Saray'ın Kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat vekillerle yaptığı müzakereler çerçevesinde hazırlanan bütçe tasarısı Temsilciler Meclisinde 118'e karşı 309 oyla kabul edildi.

Çetin müzakereler sonucunda ortaya çıkan bütçe tasarısının bir sonraki durağı Senato olacak. Tasarı, Senatodan geçmesi için gereken 60 oyu alırsa yasalaşmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Senatonun 1,1 trilyon dolarlık genel bütçe tasarısını, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle "kapanmasını" önlemek için mevcut geçici bütçenin süresi dolmadan 5 Mayıs Cuma gece yarısı itibarıyla onaylaması gerekiyor.

103 CUMHURİYETÇİDEN TASARIYA RET OYU

Temsilciler Meclisinde Trump yönetiminin ilk bütçe tasarısına karşı çıkan 118 vekilden 103'ünün Cumhuriyetçi Partiden olması dikkati çekti.

Muhalefette kalan Cumhuriyetçilerin 1,1 trilyon dolarlık bütçe tasarısında Trump'ın Meksika sınırına örmeyi vadettiği duvar için finansman yer almıyor.

Cumhuriyetçilerin, eski Başkan Barack Obama'nın sağlık sigortasına (Obamacare) yönelik harcamalar ve devlet destekli aile planlaması merkezi "Planned Parenthood"u finanse etmesi nedeniyle tasarıya karşı çıktığı belirtildi.

"DEMOKRATLARIN TALEPLERİNE BOYUN EĞDİK"

Cumhuriyetçi Arizona Vekili Andy Biggs, muhafazakar eğilimli Washington Examiner gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Cumhuriyetçiler, 10 yıldır ilk defa Temsilciler Meclisini, Senatoyu ve Beyaz Saray'ı kontrol ediyor. Muhafazakar politikalarımızı ileri götürmek konusunda iyimser olmamız gerekiyor ancak biz Obamacare'i iptal etme sözümüzü tutamadık ve bunu hükümeti finanse etmek için 1,1 trilyon dolardan fazla para harcanmasını öngören bütçeyle Demokratların taleplerine boyun eğmemiz takip etti." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da ilk kez yürüttüğü bütçe müzakerelerinden çıkan sonuçtan duyduğu rahatsızlığı dün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ortaya koymuştu.

Federal hükümetin 2017 mali yılının eylül ayı sonunda bitmesinin ardından "iyi bir kapanmaya" ihtiyacı olduğunu savunan Trump, büyük yankı bulan paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında müzakere edilen bütçe planının nedeni, Senatoda 60 oya ihtiyacımız olması ki buna sahip değiliz. Ya 2018'de daha fazla Cumhuriyetçi senatör seçeriz ya da kuralları şimdi yüzde 51'e değiştiririz. Ülkemizin bu karmaşayı düzeltmek için eylülde iyi bir 'kapanmaya' ihtiyacı var."

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney ise Trump'ın bu paylaşımı Demokratlara kızdığı için yapmış olabileceğini ifade ederek, "Başkan Trump'ın Demokratlarla iyi niyetle müzakere etmesine rağmen onların zafer kazanmış gibi davranmaya çalışmasına ve kendisini kötü göstermesine kızgın olduğunu düşünüyorum." demişti.

Bazı Demokratların uzlaşma sağlanan bütçe tasarısını "zafer" olarak nitelemesinde, Trump'ın Meksika duvarı için hiç finansman içermemesi​nin yanı sıra Beyaz Saray'ın savunma harcamaları ve sınır güvenliği için talep ettiği miktarların (sırasıyla 30 milyar dolar ve 3 milyar dolar) yarısını kapsaması etkili oldu.

Trump'ın cümlesindeki "kapanma" (shutdown) kelimesi İngilizcede bir iş yerinin ya da kurumun finansal nedenlerle faaliyetlerini durdurmasını tanımlamak için kullanılıyor.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de hemen her sene yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez geçici olarak kapanmasına neden olmuştu.