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ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

ABD'de Mega Millions isimli loto oyunu bir kez daha devredince büyük ödül 1.6 milyar dolara kadar tırmandı. Bu ülke tarihinde bir şans oyununda verilen en yüksek ödül olacak.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:06..
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ABD'de şans oyunu Mega Millions çılgınlığı devam ediyor. Türkiye'de çekilen Süper Loto ve Sayısal Loto benzeri bir şans oyunu olan Mega Millions'ta bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca büyük ödül 1.6 milyar dolara kadar tırmandı.

ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

LOTO KUYRUĞU

Büyük ödüle umut bağlayan ABD'liler ülkenin hemen her yerinde loto bayilerine giderek kupon doldurdu. Kupon dolduran ABD'liler, kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

BÜYÜK ÖDÜL DEVRETTİ

Cuma günü yapılan çekilişte 280 milyon bilet satılmasına rağmen, 7, 15, 23, 53, 65 ve 70'ten oluşan şanslı numaraları kimse bilemeyince 1 milyar dolarlık büyük ödül önümüzdeki haftaya devretti.

ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

ÖDÜL REKORU KIRILACAK

Önümüzdeki hafta tahmini 1.6 milyar dolara tırmanacak olan büyük ödül ABD tarihinin en yüksek ödül tutarı olacak. Daha önce rekor 1.56 milyar dolarla Ocak 2016'da çekilen Powerball'a aitti.

ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

Temmuz ayından bu yana devreden Mega Millions çekilişi son olarak Temmuz ayında Kaliforniya'da 11 kişilik bir ofis çalışanları grubuna çıkmıştı. Talihli grup, toplam 543 milyon dolar kazanmıştı.

ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

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