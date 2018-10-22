ABD'de 1.6 milyar dolarlık loto çılgınlığı

ABD'de şans oyunu Mega Millions çılgınlığı devam ediyor. Türkiye'de çekilen Süper Loto ve Sayısal Loto benzeri bir şans oyunu olan Mega Millions'ta bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca büyük ödül 1.6 milyar dolara kadar tırmandı.

LOTO KUYRUĞU

Büyük ödüle umut bağlayan ABD'liler ülkenin hemen her yerinde loto bayilerine giderek kupon doldurdu. Kupon dolduran ABD'liler, kasaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BÜYÜK ÖDÜL DEVRETTİ

Cuma günü yapılan çekilişte 280 milyon bilet satılmasına rağmen, 7, 15, 23, 53, 65 ve 70'ten oluşan şanslı numaraları kimse bilemeyince 1 milyar dolarlık büyük ödül önümüzdeki haftaya devretti.

ÖDÜL REKORU KIRILACAK

Önümüzdeki hafta tahmini 1.6 milyar dolara tırmanacak olan büyük ödül ABD tarihinin en yüksek ödül tutarı olacak. Daha önce rekor 1.56 milyar dolarla Ocak 2016'da çekilen Powerball'a aitti.

Temmuz ayından bu yana devreden Mega Millions çekilişi son olarak Temmuz ayında Kaliforniya'da 11 kişilik bir ofis çalışanları grubuna çıkmıştı. Talihli grup, toplam 543 milyon dolar kazanmıştı.