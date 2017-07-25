ABD'de 2. el konut satışları beklentiden kötü

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları haziranda önceki aya oranla yüzde 1,8 azalarak 5 milyon 520 bine indi.

YÜZDE 1,2 DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Piyasaların beklentisi satışların yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 560 bine gerilemesi yönündeydi. Ülkede ikinci el konut satışları mayısta aylık yüzde 1,1 artışla 5 milyon 620 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

NAR'ın raporunda, konut satışlarını arz eksiklliğinin sınırladığı vurgulanırken, Başekonomist Lawrence Yun'un şu görüşlerine yer verildi, "Ülkede ev almaya yönelik talep 'Büyük Durgunluk' öncesinde olduğu kadar güçlü. Maliyeti uygun fiyat aralığındaki evler hızla satılmaya devam ediyor, ancak birçok bölgeyi etkileyen ciddi arz eksikliği müşterilerin çoğunun ev aramaya devam etmesine yol açıyor."

YILLIK BAZDA ARTTI

Bu arada, ikinci el konut satışlarının haziranda önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 0,7 yükseldiği bildirilen raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarak, 263 bin 800 dolara çıktığı belirtildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 64'üncü aya taşımış oldu.