taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.029
USD
4,7576
EURO
5,4883
ALTIN
193,21
PETR
73,3300

ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

Ülkede ikinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin olarak belirlendi.

AA | 21.06.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. Emlak

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin oldu.

VERİLER REVİZE EDİLDİ

Üst üste ikinci düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 520 bin düzeyindeydi. Bu arada, nisan ayına ait verideki düşüş yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye revize edildi.

ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

NAR’ın raporunda, ayrıca medyan ikinci el konut fiyatlarının mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 264 bin 800 dolara çıktığı kaydedildi.

YÜKSELİŞ 75'İNCİ AYA TAŞINDI

ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 75'inci aya taşımış oldu. Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

Gezici Araştırma Şirketi son anketi yayınladı

293
ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

ORC'nin kamuoyu araştırması birinci turu işaret etti

337
Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

Muharrem İnce'den polis memuruna hakaretler

487
Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

Kılıçdaroğlu: HDP yerine bize oy verin

125
Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

Suudi Arabistan'ın kupa performansı prensi kızdırdı

62
Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

Dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi Türkiye

129
TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

TSK İran sınırında PKK'nın önünü kesiyor

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM