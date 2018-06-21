ABD'de 2. el konut satışları düşüşü sürdürdü

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 5 milyon 430 bin oldu.

VERİLER REVİZE EDİLDİ

Üst üste ikinci düşüşünü kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 520 bin düzeyindeydi. Bu arada, nisan ayına ait verideki düşüş yüzde 2,5’ten yüzde 2,7’ye revize edildi.

NAR’ın raporunda, ayrıca medyan ikinci el konut fiyatlarının mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 264 bin 800 dolara çıktığı kaydedildi.

YÜKSELİŞ 75'İNCİ AYA TAŞINDI

ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 75'inci aya taşımış oldu. Analistler, ülkede konut satışlarını sınırlayan en önemli faktörlerin arz eksikliği ile buna bağlı fiyat artışı olduğuna işaret ediyor.