ABD'de 2.el konut satışları beklentiyi aştı

ABD’de ikinci el konut satışları şubatta aylık yüzde 3 artarak beklentiyi aştı ve son 3 ayın ilk yükselişini kaydetti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 3 ARTTI

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları şubatta önceki aya göre yüzde 3 artarak 5 milyon 540 bin oldu.

Son 3 ayın ilk yükselişini kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 400 bin veya yüzde 0,4 artış yönündeydi. İkinci el konut konut satışları, geçen ocak ayında yüzde 3,8 ve aralık ayında yüzde 2,8 düşüş göstermişti.

YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ 72'İNCİ AYA TAŞINDI

NAR’ın şubat ayı ikinci el konut raporunda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 241 bin 700 dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 72'inci aya taşımış oldu.