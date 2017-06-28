ABD'de 3 polise siyahi cinayette komplo davası

Savcılık, 2014'te siyahi çocuk Laquan McDonald'ın (17) öldürülmesine ilişkin rapor düzenleyen eski polis dedektifi David March, polis memurları Joseph Walsh ve Thomas Gaffney'e dava açtı.

İddianamede, polislerin olaya ilişkin hazırladıkları raporda "yalan bilgilerle muhtemel bir ceza davasını engelleme ya da yönlendirmeyi" amaçladıkları savunularak, polisler "komplo kurma ve adaleti engelleme" ile suçlandılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

McDonald, polis memuru Jason Van Dyke tarafından 16 kez ateş edilerek vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin rapor düzenleyen diğer polisler ise çocuğun bıçakla görevli polislere saldırdığını öne sürmüştü.

Ancak daha sonra olaya ilişkin yayınlanan videoda çocuğun elinde bıçak olduğu ancak polislere yönelik herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen Dyke tarafından öldürüldüğü görülüyordu.

Polis memurunun 15 saniyede 16 kez ateş ettiği çocuğun, ikinci atıştan sonra yere düştüğü ancak polis memurunun kurşunu bitinceye kadar ateş etmeye devam ettiği görülüyordu.

Görüntülerin ardından polis memuruna birinci derecede cinayetten dava açılmış daha sonra da kefaletle serbest kalmıştı.

Olayın görüntüleriyle hazırlanan polis raporunun örtüşmemesi üzerine 3 polis memuruna da adaleti engellemek ve komplo kurmaktan dava açıldı.