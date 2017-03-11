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ABD'de 46 savcının istifası istendi

Adalet Bakanı Sessions'ın, New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara'nın da aralarında olduğu 46 savcının istifasını istediği bildirildi.

11.03.2017 - 01:55
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ABD'de 46 savcının istifası istendi

ABD'de 46 savcının istifası istendi

Adalet Bakanlığından, eski Başkan Barack Obama döneminde atanan ve Donald Trump yönetimi tarafından istifası istenen savcılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

KARİYER SAVCILARI GÖREVLENDİRİLECEK

Obama döneminde atanan savcıların istifasının istenmesini geçiş süreciyle ilişkilendiren Adalet Bakanlığının açıklamasında, yeni tayinler yapılıncaya kadar bakanlık bünyesindeki "kariyer savcılarının" görevlendirileceği duyuruldu.
ABD'de yeni gelen yönetim, bir önceki yönetim tarafından atanan görevlilerin istifasını isteyebiliyor.

BHARARA, RIZA SARRAF'IN DAVASINI TAKİP EDİYOR

Preet Bharara, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın davasını takip eden savcı olarak biliniyor.

Savcı Preet Bharara'nın Paralel ilişkisi haberi

ABD'de 46 savcının istifası istendi

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ABD'de 46 savcının istifası istendi

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