ABD'de 46 savcının istifası istendi

Adalet Bakanlığından, eski Başkan Barack Obama döneminde atanan ve Donald Trump yönetimi tarafından istifası istenen savcılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

KARİYER SAVCILARI GÖREVLENDİRİLECEK

Obama döneminde atanan savcıların istifasının istenmesini geçiş süreciyle ilişkilendiren Adalet Bakanlığının açıklamasında, yeni tayinler yapılıncaya kadar bakanlık bünyesindeki "kariyer savcılarının" görevlendirileceği duyuruldu.

ABD'de yeni gelen yönetim, bir önceki yönetim tarafından atanan görevlilerin istifasını isteyebiliyor.

BHARARA, RIZA SARRAF'IN DAVASINI TAKİP EDİYOR

Preet Bharara, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek için komplo düzenlemek suçlamasıyla New York'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf'ın davasını takip eden savcı olarak biliniyor.