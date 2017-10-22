ABD'de 5 Başkan bir araya geldi

ABD'de üst üste gelen Irma, Harvey ve Maria kasırgalarının vurduğu bögelerdeki mağdurlar için yardım organizasyonu düzenledi. Şarkıcı Lady Gaga'nın da konser verdiği gecede ABD'nin 5 eski başkan 2013 yılından bu yana ilk kez yan yana görüldü.

KASIRGA MAĞDURLARINA YARDIM

Teksas'da gerçekleştirilen organizasyonda halef selef beş ABD Başkanı sahneye birlikte çıktı. A&M Üniversitesi salonunda gerçekleştirilen geceye Baba bush tekerlerkli sandalyede çıkarken onu oğul Bush, Clinton ve Obama takip etti.

Konserde, Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Lady Gaga sürpriz yaparak sahne alırken, Alabama grubu, Sam Moore, Yolanda Adams, Lyle Lovett ve Robert Earl Keen performans sergiledi.

Teksas, Florida, Louisiana, Porto Riko ve Virgin Adaları'ndaki afetzedelere yardım toplanması için Teksas'ta bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen konserde, George H.W. Bush'un sözcüsü Jim McGrath, eski başkanların desteğiyle 7 Eylül'den bu yana düzenlenen bağış kampanyasında 31 milyon dolar toplandığını açıkladı.

TRUMP'TAN KONSER SIRASINDA TEBRİK VİDEOSU

Konser sırasında tebrik videosu yayınlanan ABD Başkanı Donald Trump seleflerine geçmişte yaptığı eleştirileri bir kenara bırakarak eski başkanları "ABD'nin en iyi kamu çalışanları" olarak nitelendirdi.

Trump, "Bu harika çaba, bize Tanrı'nın emrinde gerçekten tek millet olduğumuzu, değerlerimizle birlik içinde ve birbirimize bağlı olduğumuzu hatırlatıyor" ifadesini kullandı.

Eski başkanlardan Obama, George W. Bush, Carter ve Clinton ise yaptıkları kısa konuşmalarda Trump'ın yorumlarına değinmedi.