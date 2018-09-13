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ABD'de 5 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Californiya eyaletinde silahlı bir saldırgan, eşi dahil 5 kişiyi öldürdü. Olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırgan kendini vurarak intihar etti

AA | 13.09.2018 - 08:38..
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ABD'nin Californiya eyaletinde silahlı bir saldırganın, kendi eşi dahil 5 kişiyi öldürdüğü, daha sonra intihar ettiği bildirildi. Yerel polis yetkilileri, eyaletin güneyinde yer alan Bakersfield kentinde yaşanan saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İNTİHAR ETTİ

AA'nın haberine göre; playın meydana geldiği Kern bölgesi şerifi Donny Youngblood, kimliği açıklanmayan silahlı saldırganın önce karısını vurduğunu, daha sonra yakınlardaki 4 kişiyi de art arda vurarak öldürdüğünü belirtti.

Youngblood, el koyduğu bir araçla olay mahallinden kaçmaya çalışırken şerif yardımcısıyla karşılaşan saldırganın aynı silahla intihar ettiğini aktardı. Bölgede inceleme yapan polisin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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