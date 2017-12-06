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ABD'de 52 yıllık vekil taciz iddiası sonrası bırakıyor

Temsilciler Meclisi Detroit vekili Demokrat John Conyers, eski çalışanlarına yönelik cinsel taciz iddiaları üzerine emekliye ayrılacak.

AA | 06.12.2017 - 09:14..
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Detroit vekili Conyers, ABD'de yayın yapan WPZR radyosuna açıklamasında, gelecek yıl kasım ayında yapılacak ara seçimlere katılmayacağını, yerine oğlu John Conyers'i destekleyeceğini bildirdi.

Geçen hafta Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Demokrat lider Nancy Pelosi'nin istifa çağrısında bulunduğu 88 yaşındaki Conyers, bunun üzerine rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Conyers, radyo kanalına açıklamayı hastaneden yaparken, "Mirasım hiçbir şekilde şu anda yaşadıklarımız nedeniyle silinemez veya azımsanamaz. Bu da geçecek, mirasım çocuklarım üzerinden devam edecek." ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, 1964 yılından bu yana 52 yıldır Detroit bölgesinden seçilen Conyers hakkında birçok taciz iddiasının incelediği ve emekliye ayrılsa bile incelemenin süreceğini açıklamıştı.

Conyers, yanında 10 yıldan fazla çalışan Marion Brown ile eski çalışanı Elisa Grubbs tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

Yine geçmişte Conyers'in yanında çalışan, adlarının açıklanmasını istemeyen kadınlar, yarım asırlık Detroit vekilini cinsel tacizle itham etmişti.

ABD'de 52 yıllık vekil taciz iddiası sonrası bırakıyor

CİNSEL TACİZLER ABD GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYOR

Son dönemde cinsel taciz iddiaları ABD gündeminden düşmüyor.

Yaşadıklarını medyayla paylaşan ve taciz kurbanı olduğunu iddia eden kadınların sayısı artarken, taciz iddiaları ABD siyaseti ve medyasını sarsmaya başladı.

ABD kamuoyu, Hollywood da yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan, aktör Kevin Spacey, yönetmen Brett Rattner ve komedyen Louis C.K. gibi birçok isimle ilgili gün yüzüne çıkan skandallarla sarsılmaya devam ediyor.

Siyaset dünyasında da eski Başkan George W. H. Bush ile ilgili cinsel taciz iddialarının ardından Alabama Senatör adayı Cumhuriyetçi Roy Moore ile Minnesota Senatörü Demokrat Al Franken hakkında da benzer iddialar ortaya çıkmıştı.

Yine medya sektöründe birçok yapımcı, sunucu ve gazeteci hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atıldı.

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