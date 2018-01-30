ABD'de 7 yaşındaki çocuğa kelepçe

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida kentinde Coral Way okuluna giden bir öğrenci, kafeteryada öğretmeniyle tartıştı.

ÖĞRETMENİNE TEKME ATTI

Öğretmene defalarca yumruk ve tekme atan öğrencinin, elleri arkadan kelepçelendi ve hakkında işlem yapıldı.

STANDART PROSEDÜR

Polisten yapılan açıklamada, standart prosedürün uygulandığı belirtildi. Polis ayrıca, çocuğun kendisine ve topluma zararlı olabileceğini öne sürdü.

İkinci kez kelepçelendiği ifade edilen çocuk, davranış bozukluğu olup olmadığının anlaşılması için hastaneye götürüldü.