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ABD'de acil durum mesajı test edildi

ABD Federal Acil Durum Ajansı, olası bir nükleer saldırıda kullanılacak ‘Alarm mesajı’ uyarı sistemini test etmek için milyonlarca vatandaşa mesaj gönderdi.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 09:19..
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ABD Federal Acil Durum Ajansı (FEMA), Ulusal Kablosuz Acil Durum Sistemi kapsamında 225 milyon kablosuz iletişim özelliğine sahip cihaza acil durum mesajı gönderdi.

ABD'de acil durum mesajı test edildi

30 DAKİKA BOYUNCA YAYINLADI

Olası bir nükleer saldırı ya da benzeri vakada kullanılmak üzere oluşturulan sistemin test mesajında, “Başkanlık Alarmı. Ulusal Kablosuz Acil Durum Alarm Sistemi, BU BİR TEST. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok” ifadeleri yer aldı.

FEMA tarafından ulusal çapta gerçekleştirilen ilk test olan mesajı ülke çapındaki baz istasyonları 30 dakika boyunca yayınladı. Sistem ‘sessiz’ ya da ‘rahatsız etme’ moduna alınmış cihazları bile sesli ve görüntülü bir şekilde uyararak mesajını kullanıcısına iletmeyi başardı.

ABD'de acil durum mesajı test edildi

ACİL DURUMA HAZIRLIK

Sistemin sadece nükleer saldırı ve benzeri ulusal acil durumda kullanılacağı ve yüksek derecede başkanlık alarmı olduğu bilgisini veren FEMA testin amacının gerçek bir acil durumda her şeyin hazır olduğundan emin olmak olduğunu açıkladı.

FEMA alarmın ülkede bulunan cep telefonlarının en az yüzde yetmiş beşine ulaşacağını ön görüyor.

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