ABD'de acil yardım isteyen kadın polis tarafından vuruldu

Yerel The Minneapolis Star Tribune gazetesinin haberinde, Minneapolis'in Fulton bölgesinde polisin, yardım isteyen Avustralya vatandaşı Justine Ruszczyk'ı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

POLİSİN KAMERASI KAYITTA DEĞİLMİŞ

Hafta sonu Ruszczyk'in şüpheli sesler duyduğu gerekçesiyle 911'i aradığı ve olay yerine iki polis geldiği kaydedilen haberde, olay sırasında polisin vücut kamerasının kayıtta olmadığı belirtildi.

NİŞANLISI ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA İSTEDİ

Ölen kadının, Amerikalı nişanlısı Don Damond ile evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

Nişanlısının oğlu Zac Damond olayla ilgili açıklamasında, Ruszczyk'in polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini ileri sürerek şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi.

ABD'de önceki haftalarda da Seattle'da benzer bir olay yaşanmıştı.