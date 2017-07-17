taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.217
USD
3,5313
EURO
4,0541
ALTIN
140,20
PETR
48,4600

ABD'de acil yardım isteyen kişiyi polis öldürdü iddiası

Minneapolis kentinde 911 acil yardım hattını arayan Avustralyalı bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

17.07.2017 - 22:43
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Minneapolis kentinde 911 acil yardım hattını arayan Avustralyalı 40 yaşındaki silahsız bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yerel The Minneapolis Star Tribune gazetesinin haberinde, Minneapolis'in Fulton bölgesinde polisin, yardım isteyen Avustralya vatandaşı Justine Ruszczyk'ı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edildi.

ABD'de acil yardım isteyen kişiyi polis öldürdü iddiası

Hafta sonu Ruszczyk'in şüpheli sesler duyduğu gerekçesiyle 911'i aradığı ve olay yerine iki polis geldiği kaydedilen haberde, olay sırasında polisin vücut kamerasının kayıtta olmadığı belirtildi.

Ölen kadının, Amerikalı nişanlısı Don Damond ile evlilik hazırlığı yaptığı bildirildi.

Nişanlısının oğlu Zac Damond olayla ilgili açıklamasında, Ruszczyk'in polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini ileri sürerek şeffaf bir soruşturma yapılmasını istedi.

ABD'de önceki haftalarda da Seattle'da benzer bir olay yaşanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Japonya'dan sert Kuzey Kore açıklaması
Japonya, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile "askeri diyalog" teklifine karşı "diyalog değil, baskı zamanı." dedi.
Keşmir'de Hindistan ile Pakistan askerleri çatıştı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada dört Pakistan askeri, bir Hindistan askeri ve bir çocuk yaşamını yitirdi.
ABD'de acil yardım isteyen kadın polis tarafından vuruldu
ABD'de acil yardım için polisi arayan silahsız bir kadının, polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Rusya'dan İsrail'e Suriye güvencesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasın konusunda İsrail'in çıkarlarının gözetileceği güvencesi verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE

74
Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

Yüksekova'da terör örgütü PKK'dan hain saldırı

257
Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

Eyüp'te sela okuyan imama saldırı

179
Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı

66
Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Albay Kuş'u uçaktan selamladı

82
Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da

87
Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

Selahattin Aydoğdu serbest bırakıldı

269
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM