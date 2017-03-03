ABD'de Adalet Bakanı Sessions ile Rusya krizi

ABD Adalet Bakanlığı, Bakan Jeff Sessions'ın 2016 yılında iki kez Kislyak ile görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hiçbirinin Ruslar ile Trump'ın seçim kampanyası arasındaki bağlantılar hakkında olmadığını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Trump, Sessions’ın Rusya’nın ABD Büyükelçişi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerden haberinin olmadığını belirterek, “Senato’ya doğru bilgiler verdiğine inanıyorum.” dedi ve Sessions'a sahip çıktı.

"SESSİONS'A GÜVENİM TAM"

Trump, “Sessions görevinden çekilmeli mi?” şeklinde soruya, “Ben öyle düşünmüyorum.” şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca Adalet Bakanı Jeff Sessions'a güvenin “tam” olduğunu söyledi.

SESSİONS İDDİALARA CEVAP VERDİ

Sessions, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sessions, "Var olan ya da ABD Başkanlığı kampanyasına ilişkin gelecekte açılacak muhtemel soruşturmalardan çekiliyorum." dedi.

FOTOĞRAF: ABD Adalet Bakanı Sessions

Kislyak ile görüşmesine ilişkin Senatoya yanlış bilgi verdiği yönündeki iddialar hakkında da konuşan Sessions, Senatodaki sorular karşısında "dürüst ve doğru" cevaplar verdiğini söyledi.

"RUSLARLA TRUMP KAMPANYASI HAKKINDA GÖRÜŞMEDİM"

Sessions, "Rus ara bulucularla Trump kampanyası hakkında asla bir görüşmem olmadı." ifadesini kullandı.

SESSİONS İSTİFAYA ÇAĞIRILDI

ABD Adalet Bakanlığı önünde toplanan bir grup, Adalet Bakanı Jeff Sessions’a, Rusya Büyükelçisi ile görüştüğü iddiaları üzerine istifa etmesi çağrısında bulundu.