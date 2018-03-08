ABD'de Afrin için toplantı yapıldı

Türkiye'nin Afrin merkezine yaklaşmasının ardından panikleyen ABD, Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi ile toplantı gerçekleştirdi.

AFRİN KONUŞULDU

Silahlandırdıkları teröristlerin Mehmetçik karşısında yok oluşunu izleyen ABD, Türkiye'yi durdurabileceğini zannederek toplantı kararı aldı.

Yapılan toplantı hakkında konuşan Nauert, "Dışişleri Bakanlığından toplantıya 20 kişi katıldı. Çok fazla kartışılacak ve konuşulacak konu var.afrin konusunda sorun yaşanması bizi şaşırtmayacak. Washington'daki 3'lü mekanizma toplantısı yarın da devam edecek." açıklamasında bulundu.