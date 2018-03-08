taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.567
USD
3,8219
EURO
4,7096
ALTIN
162,49
PETR
63,7700

ABD'de Afrin için toplantı yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, 3'lü mekanizma toplantısında Afrin hakkında konuşulduğunu ve sorun yaşayacaklarını düşündüklerini belirtti.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 23:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD'de Afrin için toplantı yapıldı

ABD'de Afrin için toplantı yapıldı

Türkiye'nin Afrin merkezine yaklaşmasının ardından panikleyen ABD, Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 kişi ile toplantı gerçekleştirdi.

AFRİN KONUŞULDU

Silahlandırdıkları teröristlerin Mehmetçik karşısında yok oluşunu izleyen ABD, Türkiye'yi durdurabileceğini zannederek toplantı kararı aldı.

Yapılan toplantı hakkında konuşan Nauert, "Dışişleri Bakanlığından toplantıya 20 kişi katıldı. Çok fazla kartışılacak ve konuşulacak konu var.afrin konusunda sorun yaşanması bizi şaşırtmayacak. Washington'daki 3'lü mekanizma toplantısı yarın da devam edecek." açıklamasında bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
NATO'yu Zeytin Dalı Harekatı korkusu sardı
Silahlandırdıkları teröristlerin imha edilerek Afrin merkezine yaklaşan Türkiye'nin Mehmetçik'in ayak seslerini hisseden NATO, Zeytin Dalı Harekatı'nın yavaşlamasını istedi.
BM yardım paketleriyle kurtlanmış yiyecek gönderdi
Suriye için alınan insani ateşkesten dolayı yardım paketleri bölgeye ulaştırıldı. BM'nin gönderdiği insani yardım paketlerinden kurtlu yiyecekler çıktı.
Grid kızlarını FIA Başkanı da 'terk etti'
Motor sporlarında görsel şov açısından kullanılan pist kızları (grid kızları) F1 ve diğer motor organizayonlarından kaldırılınca tepki göstermişti. F1 başkanı grid kızlarını umursamadığını belirtti.
Yunan Cumhurbaşkanı'ndan küstah tehdit
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Türkiye'ye karşı hadsiz tehditler savurdu. Pavlopulos, "Türkiye bizi mecbur bırakırsa atalarımızın yaptığını yaparız" diyerek Türkiye'yi tehdit etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

4
Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

Malatya'daki kumar operasyonunda 77 kişiye 19 bin TL ceza

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM