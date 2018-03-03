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ABD'de aile içi şiddet: 2 kişi öldü

ABD'de, Michigan Üniversitesi yurt binasına sabah saatlerinde açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın halen yakalanamadığı belirtildi.

AA | 03.03.2018 - 01:46..
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Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, polis, saldırıya uğrayanların öğrenci olmadığını ve saldırının "aile içi şiddet" olarak tanımlanabilecek bir olay olduğunu belirtti.

ABD'de aile içi şiddet: 2 kişi öldü

AİLESİ OKULDAN ALMAYA GELMİŞTİ

Öte yandan yerel medya, saldırganın 19 yaşındaki James Eric Davis Jr. olduğunu ve söz konusu öğrencinin kendisini okuldan almaya gelen ebeveynlerini silahla öldürdüğünü iddia etti.

Polis yetkilileri ise saldırganın kimliğini henüz doğrulamadı.

Bölge sakinlerini saldırgana karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit'in yaklaşık 200 kilometre kuzeybatısında yer alan üniversite kampüsünde 23 bin civarında öğrenci eğitim görüyor.

ABD'de aile içi şiddet: 2 kişi öldü

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