ABD'de ajan bilgisayarını çaldırdı

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada hırsızlık olayı doğrulanarak, bir görevlinin Brooklyn'de park halindeki aracından sırt çantasının çalındığı belirtildi.

NEW YORK POLİSİ BİLGİ İSTEDİ

Yetkililer bilgisayarın nasıl çalındığına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydederek, konu hakkında bilgisi olan vatandaşların New York polisine bilgi vermelerini istedi.

BİLGİSAYARDA TRUMP TOWER'IN KAT PLANLARI VARDI

ABD medyasında yer alan haberlere göre çantada Trump Tower'ın kat planları ve acil durumlarda binadakilerin tahliyesinde kullanılacak protokole ilişkin hassas bilgilerin olduğu duyuruldu.

ABD'de görevdeki başkanlar ve ailesi ile önceki başkanlar ve ailelerini koruyan gizli servis ajanları son yıllarda skandallara konu oluyor.

Kolombiya'da ABD Başkanı Barack Obama'yı korumakla görevli ajanlar seks skandalına karışmış ardından ajanlara yönelik bazı yasaklar çıkarılmıştı. Beyaz Saray'ın çitlerinden atlayanların engellenememesi de son dönemde gizli servis ajanlarına yönelik eleştirilere neden olmuştu.