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ABD'de arabanın çarptığı polis yaralandı

ABD'nin Utah kentinde yağan kar nedeniyle bir araç polis memuruna çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan polis, şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 10:00..
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ABD'nin bazı bölgelerinde kar yağışı sürüyor. Buna rağmen otoyola çıkan araçlar zaman zaman zor anlar yaşıyor.

ABD'de arabanın çarptığı polis yaralandı

ABD'de arabanın çarptığı polis yaralandı ViDEO

POLİS MEMURU NEREDEYSE ÖLÜYORDU

Geçtiğimiz günlerde ise kar yağışı nedeniyle yaşanan bir kaza, neredeyse bir polis memurunun hayatına mâl oluyordu. Polis memuru, kontrol amaçlı durdurduğu araca doğru yürürken hiç beklemediği bir olay yaşadı.

ARAÇ HIZLA ARKADAN ÇARPTI

Arkadan hızla gelen ve kontrolden çıkan bir araç, polis memuruna arkadan çarptı. Polis memuru ise çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan memur, şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı.

ABD'de arabanın çarptığı polis yaralandı

"ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Hastaneden taburcu edilen polis memuru, olay sonrasında bir açıklama yaparak, "Videoyu izlediğimde hiç bu kadar sert bir çarpma olduğunu düşünmemiştim. Çarpmanın etkisiyle resmen uçmuşum. Şikayetçi olmayacağım." diye konuştu.

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