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ABD'de Arapça konuşan yolcular uçaktan indirildi

Amerikan Delta Havayolları, Arapça konuşan iki kişiyi, "yolcuların şikayet ettiği" gerekçesiyle uçaktan indirdi.

AA | 21.12.2016 - 22:21
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ABD

Çarşamba gecesi Londra-New York uçuşunun hemen öncesinde meydana gelen olayı cep telefonuyla kayda alan Salih, sosyal medyada söz konusu havayolu firmasına "boykot" çağrısında bulundu ve dava açacağını belirtti.

"BU IRKÇILIK"

Olayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Salih'in video kaydında, görevliler tarafından uçaktan indirilmeden hemen önceki sözleri yer alıyor. Annesiyle yaptığı Arapça telefon görüşmesinin ardından bazı beyaz yolcuların kendisini şikayet ettiğini savunan Salih, "Farklı bir dil kullandığımız için bizi uçaktan atıyorlar. 2016 yılındayız. Gözlerime inanamıyorum. Bu ırkçılık." ifadelerini kullanıyor.

Salih, uçaktan atılmasına ilişkin Amerikan CBS kanalına yaptığı açıklamada, annesiyle uçakta Arapça konuşurken yolculardan birisinin kendisini "İngilizce konuş" diye uyardığını anlattı. Salih, "Ben de kadına istediğim dilde konuşabileceğim şeklinde karşılık verince, uyarıda bulunan kadının kocası bana bağırmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun Twitter'da hızla yayılması üzerine birçok kişinin olayı kınadıkları ve firmayı boykot edebilecekleri yönünde paylaşımlarda bulundukları görüldü.

ABD'de Arapça konuşan yolcular uçaktan indirildi VİDEO

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