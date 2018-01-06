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ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

ABD'nin doğusunu etkisini altına alan aşırı soğuklar 22 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ülkenin doğu kıyısında aşırı soğuklar etkisini halen koruyor.

İHA | 06.01.2018 - 21:46..
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ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

"Soğuk hava bombası" olarak bilinen "Bombogenesis", ABD'nin özellikle kuzeydoğusu karla kaplandı. ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey eyaletlerinde fırtınanın merkezi basıncı, 24 saat içerisinde 53 milibar düştü.

22 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Richmond ve Virginia başta olmak üzere doğu kıyısında aşırı soğuklar nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD kar fırtınası altında VİDEO

 

ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

ABD DONUYOR

ABD Ulusal Hava Servisi, tarafından "Dondurucu hava kütlesi ve rüzgarlar bu hafta sonu ABD’nin doğusu üzerinde etkisini sürdürecek" açıklaması yapıldı.

ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

ELEKTRİK SIKINTISI DA YAŞANIYOR

Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken, tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor.

ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı. Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi.

ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

ABD'de aşırı soğuklar 22 can aldı

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