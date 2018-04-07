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ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Kentucky eyaletinde AH-64E Apaçi tipi helikopter düştü, kazada iki Amerikan askeri hayatını kaybetti

AA | 07.04.2018 - 21:30..
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ABD Savunma Bakanlığına bağlı 101'inci Havacılık Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri helikopterin Fort Campbell havaalanı yakınlarında, cuma akşamı yerel saatle 21.50'de düştüğü belirtildi.

ASKERLER ÖLDÜ

Düşen helikopterin AH-64E Apaçi tipi olduğu ve kazada iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

Çarşamba günü de eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağı Nevada yakınlarıda, salı günü ise CH-53E Super Stallion tipi bir helikopter California bölgesinde eğitim uçuşunda düşmüştü.

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