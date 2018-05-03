ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düşmüş, kazada mürettebat dahil en az iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'de askeri uçağın düşme anları ViDEO

SANİYELER İÇİNDE YERE ÇAKILDI

Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen uçağın, düşüşünden hemen önce irtifa kaybetmeye başladığı, sonrasında ise burun üstü salto atarak yere düştüğü güvenlik amerası kayıtlarına yansıdı.

Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.