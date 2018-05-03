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ABD'de askeri uçağın düşme anları

ABD'nin Georgia eyaletinde Hava Milli Muhafız Teşkilatına ait uçağın düşmesi sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 09:16..
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ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Savannah kentinde seyir halinde olan C 130 Herkül tipi askeri kargo uçağı düşmüş, kazada mürettebat dahil en az iki kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

ABD'de askeri uçağın düşme anları

ABD'de askeri uçağın düşme anları ViDEO

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Savannah/Hilton Head Uluslararası Havalimanı yakınlarında düşen uçağın, düşüşünden hemen önce irtifa kaybetmeye başladığı, sonrasında ise burun üstü salto atarak yere düştüğü güvenlik amerası kayıtlarına yansıdı.

Kazada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uçaktaki mürettebat sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'de askeri uçağın düşme anları

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