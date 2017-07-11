taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6080
EURO
4,1124
ALTIN
140,64
PETR
47,1300

ABD'de askeri uçak düştü

ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri bir nakliye uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.

11.07.2017 - 05:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Mississippi'nin Delta bölgesindeki kazayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Leflore Şerifi Ricky Banks, C-130 tipi bir askeri nakliye uçağının Jackson'ın 135 kilometre kuzeyinde düştüğünü bildirdi.

ABD'de askeri uçak düştü

Banks, ilk belirlemelere göre, uçakta bulunan 9 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini ifade etti.

KAZANIN NEDENİ PAYLAŞILMADI

Olayla ilgili şu ana kadar yapılan açıklamalarda, uçuş ile kazanın nedeni konusunda bilgi verilmedi.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

ABD'de askeri uçak düştü

İlginizi Çekebilir
Afgan kadın pilot dünya turu atıyor
Afganistan'da göçmen kampında doğan bir kadın, kadınları yüreklendirmek için uçakla dünyanın etrafında tur atıyor.
Trump'tan Musul açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasını değerlendirdi.
Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı
Hırvatistan'ın Dakovo kentinde, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında bir kişi Türk bayrağına saldırdı.
Hamburglular kentteki yıkımı onarıyor
G-20 zirvesi protestolarında, kentte oluşan büyük tahribatın onarılmasına bölge sakinlerini de yardım ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

19
Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

13
TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

2
Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

15
Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

4
Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

5
Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM