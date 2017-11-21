ABD'de av sezonu açıldı: 2 avcı birbirini vurdu

ABD'de silah kullanımı büyük bir kültür unsuru. Hele ki avcılık, önemli bir spor haline gelmiş durumda. Senelik olarak belirli dönemlerde yapılan avcılık sporu için keçi avlama sezonu açıldı. Ancak sezon kanlı başladı.

2 KİŞİ KİŞİ BİRBİRİNİ VURDU

Keçi avlama sezonunun açıldığı ABD'nin Wisconsin bölgesinde yanlışlıkla birbirini vuran 2 avcı ve kendini vuran bir kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumları düzelmeyen avcılar hayatlarını kaybetti.

İLK GÜNE AĞIR BİLANÇO

Av sezonu açılışının bilançosu bununla da sınırlı kalmadı. Winscounsin bölgesinde 1'i ağır 3 kişi kendi kendini veya bir başka avcının açtığı ateş ile vuruldu. Vurulan yaralılar hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ABD'de her yıl belirli tarihlerde gerçekleştirilen av sezonlarında onlarca kişi hayatını kaybediyor.