taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.442
USD
3,5163
EURO
3,9393
ALTIN
143,09
PETR
48,2100

ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

Kullanıcılar, para yollamak istedikleri kişilerin cep telefonu numarası veya e-posta adresiyle dakikalar içinde para transferi yapabilecek.

13.06.2017 - 00:51
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Amerikan dijital ödeme ağı Zelle'den yapılan açıklamada, ülkedeki 30 bankanın müşterilerinin mobil uygulama aracılığıyla hızlı şekilde para transferi yapabileceği belirtildi.

Bugün başlayan hizmet sayesinde, kullanıcıların kendi bankalarının mobil uygulamalarını kullanarak aynı veya farklı bankalardaki kişilere para yollayabilecekleri ifade edildi.

Kullanıcıların para yollamak istedikleri kişilerin cep telefonu numarasını veya e-posta adresini girmelerinin yeterli olacağı vurgulanırken, para transferlerinin dakikalar içinde gerçekleşeceğinin altı çizildi.

Söz konusu hizmeti sunan bankaların arasında Bank of America, Capital One, Citibank, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, PNC Bank, SunTrust Bank, TD Bank ve Wells Fargo gibi büyük ABD'li bankaların bulunduğu kaydedilirken, gelecek aylarda ülkedeki orta ve küçük ölçekli bankalarında da hizmetten faydalanabileceği bilgisine yer verildi.

Daha önce "clearXchange" adıyla bilinen Zelle, Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, US Bank ve Wells Fargo tarafından geliştirildikten sonra Ocak 2016'da Early Warning adlı firmaya satılmıştı.

Uzmanlar, kullanıcıların, herhangi bir mobil uygulama indirmeden Zelle'nin para transfer hizmetlerini kendi bankalarının uygulamaları üzerinden kullanabileceğini vurgularken, Apple, PayPal ve diğer şirketlerin de yakın zamanda mobil para transfer alanında yeni hizmetler sunacağını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir
Deprem ve ekonomiye etkileri
Yaşanan depremler parasal planlamanın zayıflığıyla paralel oranda, ülke ekonomisinde yaralar açar.
Bakanlıktan Hakkarili çiftçilere ceviz fidanı
Yüksekova'da Tarım, Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından çiftçilere 10 bin ceviz fidanı dağıtıldı.
Başbakan Yardımcısı Canikli, büyümenin sırrını açıkladı
Türkiye, kendisini finans otoritesi olarak gören kuruluşların hepsini yanılttı ve 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü.
TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oranında büyümesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu

24
İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

8
ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

ABD'de bankalar mobil para transferine başladı

3
Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü

0
300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

300 metrelik Rus bayrağıyla yürüdüler - İZLE

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM