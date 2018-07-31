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ABD'de beklenen konut satışları arttı

ABD'de konut satışları haziran ayında artış gösterdi.

AA | 31.07.2018 - 14:43..
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ABD'de bekleyen konut satışları 3 ayda ilk kez artarak konut sektörünün istikrar kazandığına işaret etti. National Association of Realtors verilerine göre bekleyen konut satışları Haziran'da %0.9 arttı.

BEKLENTİ YÜZDE 0,1 ARTIŞTI

Beklenti %0.1 artıştı. Önceki ay yıllık %2.8 düşen satışlar Haziran'da yıllık %4 düştü. NAR Baş Ekonomisti Lawrence Yun "Pozitif etkenler hızlı ekonomik büyüme ve istikrarlı işe alımlar, negatif etkenler ise yüksek konut fiyatları ve mortgage faizleri." değerlendirmesine yer verdi.

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