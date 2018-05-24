ABD'de bir aile, oğullarını evden kovmak için dava açtı

Mahkeme kayıtlarına göre Michael Rotondo evin kirasına katkıda bulunmuyor ve ev işlerine yardımcı olmuyor.

2 Şubat'tan beri mahkemeden gelen beş ihtarnameye rağmen Rotondo evi terk etmiyor.

EVİ TERK ETMESİ İÇİN PARA VERDİLER, KABUL ETMEDİ

Christina ve Mark Rotondo'ya göre, oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verildiğini söylüyor.

Michael Rotondo, ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak olan oğullarına şimdi Yüksek Mahkeme'de dava açacak.