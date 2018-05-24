taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.892
USD
4,5860
EURO
5,3714
ALTIN
190,86
PETR
79,5000

ABD'de bir aile, oğullarını evden kovmak için dava açtı

New York eyaletine bağlı Syracuse kentinde bir anne-baba, evi terk etmeyen 30 yaşındaki işsiz oğullarına dava açtı.

AA | 24.05.2018 - 05:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mahkeme kayıtlarına göre Michael Rotondo evin kirasına katkıda bulunmuyor ve ev işlerine yardımcı olmuyor.

2 Şubat'tan beri mahkemeden gelen beş ihtarnameye rağmen Rotondo evi terk etmiyor.

ABD'de bir aile, oğullarını evden kovmak için dava açtı

EVİ TERK ETMESİ İÇİN PARA VERDİLER, KABUL ETMEDİ

Christina ve Mark Rotondo'ya göre, oğulları evi boşaltmak için kendisine yeterli süre verildiğini söylüyor.

Michael Rotondo, ailesinin evi terk etmesi için önerdiği parayı da kabul etmedi.

Yerel mahkemenin tavsiyesi üzerine aile, kendilerine karşı dava açan ve birkaç hafta sonra 31 yaşına basacak olan oğullarına şimdi Yüksek Mahkeme'de dava açacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

Karamollaoğlu, Atatürk için 'Putlaştırmaya karşıyım' dedi

222
Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

Erdoğan: Atatürk Havalimanı dev bir millet bahçesi olacak

171
Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

Erdoğan, seçim maratonuna Erzurum'dan başlıyor

102
ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

ABD'den S-400 itirafı: Uçaklarımızı ilk günden vurur

112
İspanyol rapçi Valtonyc Belçika'ya kaçtı

İspanyol rapçi Valtonyc Belçika'ya kaçtı

9
Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı

Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı

29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'deki liste gerginliği soruldu

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM