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ABD'de bir araç yayaların arasına daldı

ABD'nin Boston kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaralılar var.

03.07.2017 - 21:35
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ABD'de bir araç yayaların arasına daldı

ABD'nin Boston kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaralılar var.

Ayrıntılar gelecek...

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