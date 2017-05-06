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ABD'de bir bebek, elinde spiralle doğdu

Doğum kontrolü için spiral taktıran ve 18 haftalıkken hamile olduğunu öğrenen kadının bebeği spiral elinde dünyaya geldi.

06.05.2017 - 11:58
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  2. Dünya

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ABD’nin Alabama eyaletinde doğan bir bebeğin elinde annesinin hamile kalmamak için taktırdığı doğum kontrol spirali ile doğduğu fotoğraf sosyal medya ve dünya basınını salladı.

SPİRAL TAKTIRDI

Daha önce iki bebek dünyaya getiren ve her doğumdan sonra da istenmeyen hamilelik yaşamamak için rahim içi spiral taktıran Lucy Hellein, geçtiğimiz ağustos ayında bu işlemi yine tekrarlamak için doktora gitti. Doktorlar “Loto kazanmanız spiralle hamile kalmanızdan daha yüksek bir ihtimal.” diyerek anne Hellein’e bu doğum kontol aparatını taktı.

KADIN HAMİLE KALDI

Spiral taktırdığı için hamile kalmayacağını düşünen kadın aralık ayında 18 haftalık hamile olduğunu öğrendi. Bebeği doğurmaya karar veren Hellein, geçtiğimiz günlerde mucize bebek Dexter Tyler’ı kucağına aldı.

BEBEK ELİNDE SPİRALLE DOĞDU

Ancak Dexter’ın dünyaya geldiği anda çekilen fotoğrafı dünya çapında viral oldu. Çünkü küçük bebek, annesinin kendisine hamile kalmak için taktırdığı rahim içi spirali elinde sıkı sıkı tutuyordu. Dexter’in bu fotoğrafı birkaç saat içinde tam 72 bin kez paylaşıldı.

"RESMEN YÜZDE 1'LİK DİLİMİN İÇİNDEYİM"

Bebeğinin bu fotoğrafını “Spiral başarısız oldu” başlığıyla Facebook ve Instagram hesabından paylaşan anne Hellein, “18 haftalıkken ve hâlâ rahim içi spiral kullanırken hamile olduğumu öğrendim. Resmen yüzde 1’lik dilimin içindeyim!” açıklamasında bulundu.

ABD'de bir bebek, elinde spiralle doğdu

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