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ABD'de bir evden 120 bin arı çıktı

ABD'de yayın yapan CBS televizyonu, Georgia eyaletinde Lisa Ohrmundt’un adında bir kadının evinde dev bir arı kovanının bulunduğunu aktardı.

21.05.2017 - 10:17
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Haberde, Ohrmundt'un oturduğu evin çatı katından gelen sürekli vızıltının kaynağını bulmak için kadını ziyaret eden arı yetiştiricisi Bobby Chaisson'un tavan döşemesinin içinde dev bir arı kovanı tespit ettiği belirtildi.

ABD'de bir evden 120 bin arı çıktı

Arıların bulunduğu yeri ısı tarayıcısıyla belirleyen Chaisson, döşemenin içine yerleşen yaklaşık 120 bin arıyı 6 saat boyunca özel bir vakum pompasıyla plastik bidonlara alarak evden çıkarabildi. Çatıda bulunan peteklerin toplam ağırlığının 55 kilogram olduğunu belirten arı yetiştiricisi, bu peteklerden 30 kilogram bal çıkarılabileceğini söyledi.

ABD'de bir evden 120 bin arı çıktı

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