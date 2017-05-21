ABD'de bir evden 120 bin arı çıktı

Haberde, Ohrmundt'un oturduğu evin çatı katından gelen sürekli vızıltının kaynağını bulmak için kadını ziyaret eden arı yetiştiricisi Bobby Chaisson'un tavan döşemesinin içinde dev bir arı kovanı tespit ettiği belirtildi.

Arıların bulunduğu yeri ısı tarayıcısıyla belirleyen Chaisson, döşemenin içine yerleşen yaklaşık 120 bin arıyı 6 saat boyunca özel bir vakum pompasıyla plastik bidonlara alarak evden çıkarabildi. Çatıda bulunan peteklerin toplam ağırlığının 55 kilogram olduğunu belirten arı yetiştiricisi, bu peteklerden 30 kilogram bal çıkarılabileceğini söyledi.