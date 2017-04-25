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ABD'de bir günde iki idam

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde bir günde iki idam cezası birden infaz edildi.

25.04.2017 - 10:22
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Tecavüz ve cinayetten hüküm giymiş olan Jack Jones ile Marcel Williams için yapılan son dakika itirazları da yüksek mahkemeden dönünce, Pazartesi akşamı her iki mahkumun da idam cezaları infaz edildi.

ABD'de bir günde iki idam

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Arkansas Eyaleti'nde 11 gün içinde sekiz idam gerçekleşmesi planlanmıştı. İdamların iki haftadan kısa bir süreye sıkıştırılması ise cezaların infazında kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçmek üzere olmasıydı. BBC Türkçe'nin haberine göre, Jack Jones'un avukatları, müvekkillerinin midazolam adlı ilaca karşı dirençli olabileceğini, bu yüzden de acı dolu bir ölümle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek idam kararını temyize götürmüştü. Marcel Williams'ın avukatlarıysa, yaklaşık 180 kilo olan müvekkillerinin damarını bulmanın güç olacağını belirterek cezaya itiraz etmişti.

ABD'de bir günde iki idam

Jones, 1996'da Mary Phillips adlı kadına tecavüz edip ardından da mağduru boğarak öldürmekten, ayrıca Phillips'in 11 yaşındaki kızını da öldürmeye teşebbüsten hüküm giymişti.

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