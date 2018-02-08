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ABD'de bir haftada 3'üncü tren kazası

ABD’de Washington’dan Boston’a 200 kilometreden fazla hızla hareket eden ulusal demiryolu şirketi Amtrak’a ait Acela Express yolcu treni ikiye bölündü. Bu kaza bir hafta içindeki 3. tren kazası oldu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 15:43..
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ABD bir hafta içerisinde meydana gelen üç tren kazası ile sarsılıyor. Washington’dan Boston’a ve 200 kilometreden fazla hızla seyreden bir yolcu treni Maryland eyaletinde körüğünden ikiye bölündü.

ABD'de bir haftada 3'üncü tren kazası

ORTADAN İKİYE BÖLÜNÜDÜ

Dün sabah gerçekleşen olayda trenin içerisinde 52 yolcunun bulunduğu belirtilirken, trenin vagonlarının birleştiği körük kısmında olayın yaşandığı belirtildi. Kaza sonrasında tren ortadan ikiye ayrıldı.

ABD'de bir haftada 3'üncü tren kazası

ÖLÜ, YARALI YOK

Kaza sırasında trende 52 yolcu vardı. Ancak trenin vagonların birleştiği körük bölgesinden bölündüğü kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak “Kaza sırasında birileri diğer vagona geçmeye çalışıp ölebilirdi” dedi.

Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayın sebebinin trendeki teknik bir arıza olduğu aktarılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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